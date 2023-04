ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯೇ?

ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಲೇಪನ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಇದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಂಸಾಹಾರಿತ್ವದ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವೇನು, ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಳ್ಳಿ ಲೇಪನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (benefits of silver vark) ಶುದ್ಧ ತಿನ್ನಬಹುದಾದ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೈಜ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು? (how to findout fake and real silver vark)

ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಒಡೆದರೆ, ಅದು ನಿಜವೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸಂಭವಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.