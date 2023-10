ಮಲಗುವ ಸಮಯ ತಡವಾದಷ್ಟು ಹೃದ್ರೋಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು?

ಮಲಗುವ ಸಮಯವನ್ನು ತಡ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೃದ್ರೋಗಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ.

ಫೋನ್ ಬಳಸಬೇಡಿ (Do not use phone at night): ನಾವು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿದ್ರೆಗೆ ಭಂಗ ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಗುವ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಬಳಸೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.