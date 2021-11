Weight Loss: ಸೊಂಪಾದ ನಿದ್ರೆ ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ತೂಕವನ್ನು!

ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ (good sleep) ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ನೀವು ಹೇಗೆ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ...

ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಿಡಿ (keep away your mobile)

ಮಲಗಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಬ್ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.