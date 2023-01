ಮನುಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಅಪ್ತಪ್ಪಿಯೂ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ ಕೂಡದು!

ತಲೆನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ತಲೆನೋವು, ಪಿಎಂಎಸ್, ಮೂಡ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅವು ತಾವಾಗಿಯೇ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು (do not ignore these symptoms) ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಎಂಟು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.