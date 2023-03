ಚಿಕ್ಕ ವಯಸಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿಯಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ

ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುವಿರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಜನರು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಕೆಟ್ಟ ದಿನಚರಿ, ಅತಿಯಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ಸಹ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ (looking old in young age) ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ-

ಚಹಾ -ಕಾಫಿಗೆ ನೋ ಎನ್ನಿ (Say no to coffee and Tea) :

ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಇದು ಕೆಫೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.