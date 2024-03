ಮದ್ವೆಯಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಪುರುಷರೂ ಊದಿಕೊಳ್ಳೋದ್ಯಾಕೆ?

ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪುರುಷರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ,ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.



ಮದುವೆಯಾದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (changes in life) ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (Physical Changes) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗೋದು ಸಹಜ. ಪುರುಷರನ್ನೇ ನೋಡಿ ಮದುವೆ ನಂತರ, ಪುರುಷರ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು(weight gain) ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವೂ ನೋಡಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ?.