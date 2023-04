ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಾದರೂ ರುಚಿಯಾದ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ರೆ ನಿವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಹತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಹೊಟೇಲ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿವಿ ಕೇಳಿ.



ಹೋಲ್ ಇನ್ ದ ವಾಲ್ ಕೆಫೆ (The Hole in The Wall Cafe)

ಈ ಸ್ಥಳವು ಉಪಾಹಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಂಚ್ ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೀಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್, ನ್ಯೂಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ಸ್, ವೆಜ್ ಕ್ಯಾಸೆರೋಲ್, ಲೋಟಸ್ ಬಿಸ್ಕಾಫ್ ವಾಫಲ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸವಿಯಬಹುದು. ಸ್ಥಳದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವೈಬ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ.

ಆಹಾರ: ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್

ನೀಡುವ ಆಹಾರ : ಮೀಟಿ ಆಮ್ಲೆಟ್, ಫ್ರಿಟ್ಟಾಟಾ, ಫ್ರೈಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್, ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಗ್ರಿಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್,

ಸ್ಥಳ: 4, 8ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಕೋರಮಂಗಲ 4ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು 560034

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಭಾನುವಾರ