Benefits of Paneer: ಕಚ್ಚಾ ಪನೀರ್ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭ ಗೊತ್ತಾ?

ಪನೀರ್ (paneer) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಚ್ಚಾ ಪನೀರ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಚ್ಚಾ ಪನೀರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಕೂಡ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಹುರಿದ ರೋಸ್ಟ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಪನೀರ್ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ (why it is important for health): ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ರಂಜನಾ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳುವಂತೆ "ಪನೀರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ (vitamin D) ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.