ಮುಂಜಾವಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೂ ನಿಷಿದ್ಧ!

ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ದಿನದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತವು ಮುಂಜಾನೆ 4 ರಿಂದ 5.30 ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜೀವನವೇ ನರಕ ಆಗುತ್ತೆ.



2. ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ (Do not eat anything)

ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.