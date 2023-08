Astrology Tips: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಿಂದಂತೆ ಕಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ!

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.



ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು (dream of eating) ಕಂಡ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ (dream of cooking) ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇತರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕನಸು ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದು

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಆಹಾರಕ್ಕೆ (asking food with others) ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಅದೇ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.