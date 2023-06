ಜೂ.17ರಂದು shani vakri 2023; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳು ಲಾಭವೋ, ನಷ್ಟವೋ?

ಜೂನ್ 17ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಶನಿ ವಕ್ರಿಯು ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ನೋಡೋಣ.

ಶನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದೀಗ ಜೂನ್ 17ರಂದು ಶನಿಯು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಗೆ ತೊಡಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಶನಿ ವಕ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು. ನವೆಂಬರ್ 4ರವರೆಗೆ ಶನಿ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ

ಮೇಷ (Aries)

ಶನಿದೇವನು ಈ ರಾಶಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಳಜಿಗಳು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ(Taurus)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ನೀವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿದರೆ ಬೇಸರ ಪಡಬೇಡಿ. ಭೂಮಿ-ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಿಥುನ(Gemini)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನ ಫಲಿತಾಂಶವು ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡುವಿರಿ. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಪೌರತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ(Cancer)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪಿತೂರಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದವು ಗಾಢವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾದವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವುದು ವಿವೇಕಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.

ಸಿಂಹ (Leo)

ಶನಿದೇವನು ವೈವಾಹಿಕ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. ಅತ್ತಿಗೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಹಾಳಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂಯಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀಲು ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ.

ಕನ್ಯಾ(Virgo)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮಗೆ ವರದಾನಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು, ಈ ಅವಕಾಶವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ತುಲಾ(Libra)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನ ಪ್ರಭಾವವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದಲ್ಲೂ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಉನ್ನತ ನಾಯಕರಿಂದಲೂ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.



ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio)

ಶನಿ ವಕ್ರಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಲೀಸಾಗಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಹರಸಾಹಸ ಬಯಸುತ್ತವೆ, ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಕಳ್ಳತನವಾಗದಂತೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ಭೂ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಪೋಷಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಧನು (Sagittarius)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದ ಅವಕಾಶವೂ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ವೀಸಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಗ್ರಹದ ಸಾಗಣೆಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.



ಮಕರ (Capricorn)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿ ದೇವನು ಅನೇಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಭಾಗವು ಬಲವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.



ಕುಂಭ(Aquarius)

ವಕ್ರಿ ಶನಿ ದೇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚಿನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೀನ(Pisces)

ಹಿಮ್ಮುಖ ಶನಿದೇವನ ಪರಿಣಾಮವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಒದ್ದಾಡುವ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ವಾಹನ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ಅವಧಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ನೀಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.