Samudrik Shastra: ಈ ರೀತಿ ಹಣೆ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಪತಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಅದೃಷ್ಟ!

ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರವು ದೈಹಿಕ ರಚನೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಹುಡುಗಿಯ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಆಕೆ ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬೆರಳು(Raised toe in the front) ಹುಡುಗಿಯ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ದುಂಡಾಗಿ, ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಂತಿದ್ದರೆ, ಅಂಥ ಹುಡುಗಿಯರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರ ಅದೃಷ್ಟವು ಅವರ ಪತಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.

ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ(Mole on nose) ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಎಂದಿಗೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಗಂಡನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರ್ವತ(Shukra and Guru mountain on the palm)

ಯಾರ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಪರ್ವತವಿದೆಯೋ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.