ಯಾರಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೆ… ತಿಳಿಯಿರಿ ವಿದುರ ನೀತಿಯಿಂದ

ಮಹಾತ್ಮ ವಿದುರನನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದ ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತು ದೂರದರ್ಶಿತ್ವ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುವಿನಂತೆ ವಿದುರನು ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಗನಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವನು ಸೇವಕಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ರಾಜನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧುರನ ನೀತಿಗಳು ಸರ್ವಕಾಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.



ಇವು ಹಣದ ಎರಡು ದುರುಪಯೋಗಗಳು

ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ನೀತಿಯ ಗಳಿಕೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಿದುರ ನೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಣದ ಮೊದಲ ದುರುಪಯೋಗವೆಂದರೆ ದುಷ್ಟರಿಗೆ (one who not need money) ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂದರೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸಹ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದಿರುವುದು.