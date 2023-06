ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನಾಲಗೆ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ… ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಡಿ

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ದಿನದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ನಾವು ನೂರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.



ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ (Goddess of Wisdom) ದೇವತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸರಸ್ವತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ಯಾವಾಗ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ?

ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಮುಂಜಾನೆ 3.20 ರಿಂದ 3.40 ರವರೆಗೆ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯೋಚಿಸಿ (Think before you talk) ಮಾತನಾಡಬೇಕು.