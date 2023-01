ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಚಾಣಕ್ಯನ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ..

ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಯ (Chanakya Niti) ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶತ್ರು ಎಂದಿಗೂ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ನಾವು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡಿ (do not tell your secret)

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬರಡಾಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದು ಹಸಿರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರದು. ರಹಸ್ಯ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದಲ್ಲ‌ ಒಂದು ದಿನ ಆ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಯ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.