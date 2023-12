ಜನವರಿ 1ರಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೊರಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ!

ಇನ್ನೇನು ಹೊಸವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲು ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ದಿನಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಸವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು..ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಷ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ.

ಹೊಸವರ್ಷ 2024 (New Year 2024), ಜನವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಖು ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಸಹ ಮಾಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ನೋಡೋಣ.

ಯಾರನ್ನೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ: 2024ರ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರು ಅಥವಾ ನಿರ್ಗತಿಕರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನನ್ನಾದರು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಅವರನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲೇಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲಾದುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿ (healp others).

ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸಬೇಡಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ದಿನ ಯಾರನ್ನೂ ನೋಯಿಸುವ (do not hurt anyone) ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ. ಹಳೆಯ ನೋವನ್ನು ಮರೆತು, ಹೊಸ ವರ್ಷ ಹೊಸತನ ತುಂಬಿರಲಿ.