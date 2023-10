ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಈ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುತ್ತಂತೆ!

ಚಾಣಕ್ಯ ತನ್ನ ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಯಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ.



ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಲಿಸುವ ಗುರುವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು (do not insult teacher) ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿಗೆ ಪೋಷಕರಷ್ಟೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುರುವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವು ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ.

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವವರನ್ನು (one who gives food) ಅವಮಾನಿಸಬಾರದು.ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದೆಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸೋದು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ.