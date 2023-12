Chanakya Niti : ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಸುಖ!

ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಖಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.



ಬೇಕಾದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು

ನಿಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಆಹಾರ (eating whatever we want) ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಕೆಲವು ಜನರ ಬಳಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸಾಧ್ಯವಿರೋದಿಲ್ಲ.