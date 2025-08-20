ನೀವು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಪ್ರಿಯರೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ 'OTT'ಯಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮೂವೀಸ್!
ಗಾಡ್ಫಾದರ್, ಟೈಟಾನಿಕ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಂಪ್, ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ 2 ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಫೇಮಸ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು OTTಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ, ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ದ ಗಾಡ್ಫಾದರ್
1972 ರ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡ್ರಾಮಾ ಚಿತ್ರ 'ದ ಗಾಡ್ಫಾದರ್'. ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ 2
1991 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಟರ್ಮಿನೇಟರ್ 2' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಂಪ್
1994 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಂಪ್' ಚಿತ್ರ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್
2003 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್
2003 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್
2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶರ್ಲಾಕ್ ಹೋಮ್ಸ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಅವತಾರ್
2009 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅವತಾರ್' ಜೇಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಇನ್ಸೆಪ್ಶನ್
2010 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಇನ್ಸೆಪ್ಶನ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
ಜಾಂಗೋ ಅನ್ಚೈನ್ಡ್
2012 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜಾಂಗೋ ಅನ್ಚೈನ್ಡ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀವು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋನಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.