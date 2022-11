ಈ ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲು ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ

ಕೆಲವು ಜನರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ಕೆಲವು ಜನರ ಅಹಂ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯ ದೊರೆತರೆ ಮಾತ್ರ ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಲು (ask help from others) ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ.