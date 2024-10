147 ವರ್ಷಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಂಡವು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ಬಾರಿ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 700+ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಬನ್ನಿ ನಾವಿಂದು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 700+ ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಬೃಹತ್ ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡುವುದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ 700 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ 700+ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಟಾಪ್-5 ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

5. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - 4 ಬಾರಿ

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 700+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 1958 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 328 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಗ್ಯಾರಿ ಸೋಬರ್ಸ್ 365* ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆತಿಥೇಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 790/3 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 288 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ 174 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ವಿಂಡೀಸ್ ಗೆದ್ದಿತು. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ 700+ ಮೊತ್ತಗಳು: 790/3d vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್, 1958

751/5d vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್, 2004

747 vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್, 2005

749/9d vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಟೌನ್, 2009

4. ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ - 4 ಬಾರಿ

ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 700 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾ ಆಗಿವೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 477 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 303* ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 199 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ 759/7 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 75 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 700+ ಮೊತ್ತಗಳು: 705/7d vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಸಿಡ್ನಿ, 2004

726/9d vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಮುಂಬೈ (ಬ್ರಬೋರ್ನ್), 2009

707 vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಕೊಲಂಬೊ, 2010

759/7d vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಚೆನ್ನೈ, 2016

3. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - 4 ಬಾರಿ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ 700+ ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. 1938 ರಲ್ಲಿ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ಹಟ್ಟನ್ 364 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 903/7d ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 579 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 201 ರನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 123 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 700+ ರನ್‌ಗಳು: 849 vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್, 1930

903/7d vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಓವಲ್, 1938

710/7d vs ಭಾರತ, ಬರ್ಮಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್, 2011

823/7d vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಮುಲ್ತಾನ್, 2024

2. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - 4 ಬಾರಿ

700 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ತಂಡಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸೀಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 1955 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 357 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ ನೀಲ್ ಹಾರ್ವೆ 204 ರನ್‌ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ 758/8d ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ನಂತರ ಆತಿಥೇಯ ತಂಡ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 319 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 82 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 700+ ಮೊತ್ತಗಳು: 729/6d vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಲಾರ್ಡ್ಸ್, 1930

701 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ದಿ ಓವಲ್, 1934

758/8d vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಕಿಂಗ್‌ಸ್ಟನ್, 1955

735/6d vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಪರ್ತ್, 2003

1. ಶ್ರೀಲಂಕಾ - 7 ಬಾರಿ

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ 700+ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾತ್ರ. ಈ ಏಳು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಾಲ್ಕು ಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1997 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಮ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ 952/6d ದಾಖಲಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಇದೇ. ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ 700+ ಮೊತ್ತಗಳು: 952/6d vs ಭಾರತ, ಕೊಲಂಬೊ (RPS), 1997

713/3d vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಬುಲವೇಯೊ, 2004

756/5d vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಕೊಲಂಬೊ (SSC), 2006

760/7d vs ಭಾರತ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, 2009

730/6d vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಮೀರ್ಪುರ್, 2014

713/9d vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್, 2018

704/3d vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಗಾಲೆ, 2023

