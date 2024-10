ಮಿಂಚಿನ ವೇಗ, ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡನ್; ಪದಾರ್ಪಣಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಯಾಂಕ್ ದಾಖಲೆ!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಯುವ ವೇಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ವೇಗ ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಮಾಡಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.



ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್: IND vs BAN 1st T20: ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುವ ವೇಗಿ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರದಾರನಾದರು.

ಭಾರತ, ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್

ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ನೀಡದ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರನ್ ನೀಡದೆ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು

ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್ 2006

ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಸೌತಾಂಪ್ಟನ್ 2022

ಮಯಾಂಕ್ ಯಾದವ್ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 2024