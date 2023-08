ಭಾರತದ 84,330 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಒಡತಿಯ ಕಂಪೆನಿ ಜತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೈಯಪ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು: 5 ಬಾರಿಯ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕಂಪನಿಯ ಜತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ಮಹಿಳಾ? ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೇನು ಲಾಭ ಎನ್ನುವ ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ.



HCL Technologies ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ರೋಷನಿ ನಾಡರ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಜತೆ ಇದೀಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ IT ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ರೋಷನಿ ನಾಡರ್ ಅವರದ್ದು.

HCL ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ಮೇಶನ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದು cricket.com.au, the Cricket Australia Live app, and MyCricket(ಈಗ PlayCricket) ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. the Cricket Australia Live app ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ.