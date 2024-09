ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು

ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೊಗಳು.



ಸಮಂತಾ ಐಫಾ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ನಲ್ಲಿ 'Woman of the Year in Indian Cinema' ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಲುಕ್ ನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀನ್ ಬಣ್ಣದ ಶಿಮ್ಮರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ತುಂಬಾನೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಲುಕ್ ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.