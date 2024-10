ಡಿವೋರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ‌ ಮತ್ತೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಲಿಂಗಭೈರವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ನಟಿ ಸಮಂತಾ

ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಇಶಾ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಗೆ ತೆರಳಿ ಲಿಂಗಭೈರವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



Samantha

ಸಮಂತಾ ಲಿಂಗಭೈರವಿಗೆ ಕೈಮುಗಿಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು I took your word for it. Thank you Devi! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಗೆ ಪರ ವಿರೋಧಗಳು ಸಹ ಬಂದಿವೆ. ಹಲವರು ಲಿಂಗಭೈರವಿ ನಂಬಿದವರ ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.