ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಪ್ರೇಮಂನಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆದ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು?

Sai Pallavi said that I have enough money to help others : ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು

ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಈಗ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟಾಪ್ ನಟಿ. "ಪ್ರೇಮಂ" ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರು. ಆದ್ರೆ, ಮೊದಲೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. "ತಿಯಾ", "ಮಾರಿ 2" ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ರು. "ಮಾರಿ 2" ಮತ್ತು "ರೌಡಿ ಬೇಬಿ" ಹಾಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದವು.

ಅಮರನ್ ಸಿನಿಮಾ

"ಮಾರಿ 2" ನಂತರ "ಎನ್ ಜಿ ಕೆ", "ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ", "ಗಾರ್ಗಿ" ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಓಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶನದ "ಅಮರನ್" ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ನಟಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಇಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಟನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. 200 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ 335 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ಈಗ "ತಂದೇಲ್" ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.;

"ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ" ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ 42 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅಂದಾಜಿದೆ. "ಅಮರನ್" ಸಿನಿಮಾಗೆ 3 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಷ್ಟು ದೇವರು ನನಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡದ ನಟಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.

