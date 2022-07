ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ! ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ಮಲಗಿದ ರಣವೀರ್‌ ಸಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!

ಬರ್ಟ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ಸ್ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ಗೆ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಟ ರಣವೀರ್ ಸಿಂಗ್. ದೀಪಿಕಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು.....

I'm not complaining — I'm only too happy and too grateful — but I go f***ing hard. I will f***ing buy Gucci, I will wear it from head to toe. Anybody who judges me can eat my f***ing a**' ಎಂದು ಪೇಪರ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್‌ವೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.