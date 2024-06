ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕೈಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತ, ಮೂಗು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ; ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಹಾರಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿತದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮೂಗು ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಘಟನೆಯ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ದಿ ಬ್ಲಫ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಮೇಕಪ್ ಆಗಿದೆ (for those who can’t tell. We use fake blood for movies. It’s make up. Thank you.) ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.