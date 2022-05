Nayanthara Vignesh Shivan wedding update: ಸ್ಥಳ, ದಿನಾಂಕ, ಆರತಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

ಸೌತ್‌ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಪಲ್‌ ನಯನತಾರಾ (Nayanthara ) ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಶಿವನ್ (Vignesh Shivan) ಅವರ ಮದುವೆಯ ಆಮಂತ್ರಣ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ. ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಈ ಜೋಡಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ವಿಘ್ನೇಶ್‌ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳ, ಆರತಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ನೀಲಿ ಆಕಾಶ, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಕಾಟೇಜ್ ಡಿಸೈನ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್ಡ್‌ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ, 'Wn, Save The Date For THE Wedding For Nayan & Wikkk. 9th June 2022. Mahabs'ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಕಾಣಬಹುದು.