Met Gala 2022: ಟಾಪ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ Cara Delevingne

ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕುಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಡೆಲ್‌ ಕಮ್‌ ನಟಿ, ಕಾರಾ ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ (Cara Delevingne) ಅವರು ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ( Met Gala 2022) ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಾ ತಮ್ಮ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಲುಕ್‌ನ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಡೀ ಇವೆಂಟ್‌ನ ಕ್ರೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದರು. ಕ್ಲಾಸಿ ರೆಡ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ , ಕಾರಾ ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್ ಆಗಿ ಪೋಸ್‌ ನೀಡಿದರು. ಕಾರಾ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿವೆ.

ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2022ದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇತರರಿಗಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ , ಕಾರಾ ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ ತನ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಾ 2011 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಲೂ ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದುವರೆಗೂ ಅವರೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ದಿಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಯ ಫ್ಯಾಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಶೋನ ಕ್ರೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದರು.

ಕಾರಾ ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಡಿಯೊರ್ ಹಾಟ್ ಕೌಚರ್ ಸೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೀಲ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಕೆಂಪು ಶೋಮ್ಯಾನ್ ಸೂಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಜರ್ ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಆದರೆ ಅವರು ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಟಾಪ್‌ಲೆಸ್‌ ಆಗಿ ಫೋಸ್‌ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಮಿನುಗುವ ಚಿನ್ನದ ದೇಹದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ತನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು

ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಿನ್ನದ ನಿಪ್ಪಲ್ ಕವರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಯರ್ಡ್‌ ಚಿನ್ನದ ಸರಗಳು ಅವರ ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್‌ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಾಟ್‌ ಎನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು ಡೆಲಿವಿಂಗ್ನೆ ಅವರ ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

