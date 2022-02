ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಗ್ರೀಕ್ ಗಾಡ್‌ ಎಂದೇ ಫೆಮಸ್‌ ಆಗಿರುವ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ (Hrithik Roshan) ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಟಾಪ್‌ ನಟಿಯರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ (Kareena Kapoor‌), ಸಬಾ ಆಜಾದ್‌ (Saba Azad), ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌ (Katrina Kaif) ಮುಂತಾದವರು ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್:

ಇಬ್ಬರೂ ಯಾದೇ, ಕಭಿ ಖುಷಿ ಕಭಿ ಗಮ್, ಮೈ ಪ್ರೇಮ್ ಕಿ ದೀವಾನಿ ಹೂನ್ ಮತ್ತು ಮುಜ್ಸೆ ದೋಸ್ತಿ ಕರೋಗೆ ಮುಂತಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕರೀನಾ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹೃತಿಕ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹೃತಿಕ್‌ನ ತಾಯಿ ಪಿಂಕಿ ಕೂಡ ಬೆಬೋನಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್:

ಇಬ್ಬರೂ ಕೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಹಲವು ವರದಿಗಳಿವೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೃತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಿಲ್ಲಿ-ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆದು ಕಂಗನಾ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.ನಂತರ, ಹೃತಿಕ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವುದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೃತಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ ಸಮರವೇ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್‌:

2014 ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಖತ್‌ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಸಂಬಂಧವು ಮುಗಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೃತಿಕ್ ಜೊತೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಮನಾಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಗನಾ ಕತ್ರಿನಾ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಬಾರ್ಬರಾ ಮೋರಿ:

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಬಾರ್ಬರಾ ಮತ್ತು ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಸಿಜ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು 2010 ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೈಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಡನಾಟವು ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೃತಿಕ್ ಸುಸೇನ್‌ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬರಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಲಿಂಕಪ್‌ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸುಸೇನ್‌ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.



