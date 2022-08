ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಂತರ ವಿದೇಶಿ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್‌?

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ (Jacqueline Fernandez) ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸನಲ್‌ ಲೈಫ್‌ಗಾಗಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ, ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಈಗ 365 ಡೇಸ್ (365 Days) ಸ್ಟಾರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಮೊರೊನ್ (Michele Morrone) ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಟೋನಿ ಮತ್ತು ನೇಹಾ ಕಕ್ಕರ್ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡಿನ ಮಡ್ ಮಡ್ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಹಾಟ್ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.



ಬೋಲ್ಡ್‌ನೆಸ್‌ನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಜನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.





Image: Still from the video

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮೊರೊನ್ ತನ್ನ Instagram ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದರು. ನಟ ತಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಂಗಲ್‌ ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಟ ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ 365 ಡೇಸ್‌ ನಂತರ ಮೊರೊನ್‌ ಅವರ ಫೇಮ್‌ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಏರಿತು.





ಮೊರೊನ್ ತನ್ನ ಡಿಸೈನರ್ ಮಾಜಿ-ಪತ್ನಿ ರೌಬಾ ಸಾದೇಹ್ ಅವರ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಮೊರೊನ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಡಿಸ್ ಡೆಸ್ ಫೌಸ್ ಸ್ಥಾಪಕಿ ರೌಬಾ ಅವರು ಬೇರೆಯಾದರು. ಮೈಕೆಲ್ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.



ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಟಿಯು ಸುಕೇಶ್‌ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.