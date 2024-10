ನಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಎಂದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ, ಶಾಕ್ ಆದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು!

ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಅಮರನ್ ನ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಣಿರತ್ನಂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಅಮರನ್ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಏರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಣಿರತ್ನಂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ "ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ (I am Bigg Fan of You). ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.