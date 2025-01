ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಾ ಚೆಲುವಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಗಂಡ ಸುಂದರ್!

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಂದರ್ ಸಿ ಅವರು ನಟಿ ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷ್ಬೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸ್ವತಃ ಅವರ ಗಂಡನೇ ನನಗೆ ನಟಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಣ್ಮನೈ 4ರ ನಂತರ, ಸುಂದರ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ್ C ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಸ್ಯನಟ ವಡುವೇಲು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ್ C ಪತ್ನಿ ಖುಷ್ಬೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸುಂದರ್ C ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.