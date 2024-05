ಅಮ್ಮನಂತ ಅತ್ತೆ ಜೊತೆ ತಾಯಂದಿರ ದಿನ ಆಚರಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಖುಷ್!

ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು, ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯಾಗಿರುವ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ತನ್ನ ಮುದ್ದಿ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.



ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋದ ಜೊತೆ ಆಲಿಯಾ 'ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರೀಷಿಯಸ್ ಕ್ಷಣಗಳು' (precious moments with my precious ones ) ಎಂದು ಫೋಟೋಗೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಈ ಮುದ್ದಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ಸದ್ಯ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.