ಹೃದಯ, ಪೌರತ್ವ ಎರಡ್ರಲ್ಲೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ: OMG 2 ವಿವಾದ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಪೌರತ್ವ ಪಡೆದ ದಾಖಲೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್

ಅಕ್ಷಯ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಅವರ OMG 2 ಚಿತ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಾದದ ನಡುವೆಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್‌ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

“ಕೆನಡಾದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಾನು ಭಾರತೀಯನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. I am very much Indian. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ ಪಡೆದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಏಕೆ, ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಯಾಕೆ ಓಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.