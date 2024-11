ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ವೈಪ್ ಮುನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎರಡು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ರಿಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಡಿಸೆಂಬರ್

ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು

ಲೌಂಜ್ ಪ್ರವೇಶ

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯೂ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಆರು ಲೌಂಜ್ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯೆಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗೆ ಮೂರು ಭೇಟಿಗಳು ₹1 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಭೇಟಿಗಳು ₹75,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. Yes Elite+, Select, BYOC, Wellness Plus ಮತ್ತು Yes Prosperity ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ, ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೌಂಜ್ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ₹50,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು.