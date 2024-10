ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್(Permanent Account Number)ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೇ? ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳಿವೆಯೇ? ಈ ರೀತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ತೆರೆಯಿರಿ.

ಅದರಲ್ಲಿ NSDL ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

pancard online application ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನಂತರ apply online ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

Application Type ಬಳಿ changes or correction in existing PAN Data ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ನಂತರ categery ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ Individual ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ನಮೂದಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.