ಹೊಸ ITR Portal 3.0 ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭ; ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

New ITR e-filing portal 3.0 to be launched soon: ಹೊಸ ITR ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.

ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಐಟಿಆರ್ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಐಟಿಆರ್ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಪೋರ್ಟಲ್ 3.0 ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಐಟಿಆರ್ ತುಂಬುವುದು, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (CPC) ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಐಟಿ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 3.0 ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು, ತೆರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರರು, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ನವೆಂಬರ್ 30, 2024 ರೊಳಗೆ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ITR ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ 3.0 ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಜನರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ 31, 2024 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 7.28 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ 2023-25 ​​ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷ 2024-25 ಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು 2023-24 ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 6.77 ಕೋಟಿ ITR ಗಿಂತ 7.5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 72 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 7.28 ಕೋಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5.27 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2.01 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

