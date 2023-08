ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ, ರಾಜಕೀಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತೀದೊಡ್ಡ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಸಿಇಓ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಎಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಯಾರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ? ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಂಟು ಏನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೆಲ್ಸ್

ತಮ್ಮ ಪದವಿಗಾಗಿ 1988ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ (Manipal Institute of Technology) ಸೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಸ್ಕಾನ್ಸಿನ್-ಮಿಲ್ವಾಕೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಲು US ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ತದ ನಂತರ 1997 ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬೂತ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ನಿಂದ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದರು.

Hit Refresh: The Quest to Rediscover Microsoft's Soul ಮತ್ತು Imagine a Better Future for everyone ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾಡೆಲ್ಲಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. FY 2021–2022 ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ USD 54.9 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ರೂ. 450 ಕೋಟಿ) ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದರು.