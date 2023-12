ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೆಫ್ರಿ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಮಾಲಿಕ ದಾಳಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಅಂಕಾರ(ಡಿ.13): ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದ ಮಾಲಿಕ, ರೆಫ್ರಿ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಟರ್ಕಿ ಸೂಪರ್‌ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಜರುಗಿದೆ.

ಅಂಕಾರಗುಕು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 96ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕುರ್‌ ರಿಜೆಸ್ಪೊರ್‌ ತಂಡ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಪಂದ್ಯ 1-1ರಿಂದ ಸಮಬ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಉದ್ರಿಕ್ತಗೊಂಡ ಅಂಕಾರಗುಕು ಮಾಲಿಕ ಫಾರೂಕ್‌ ಕೊಕಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ರೆಫ್ರಿ ಹಲೀಲ್‌ ಉಮುತ್‌ ಮುಖಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಲಿನಿಂದ ರೆಫ್ರಿಯನ್ನು ಒದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಟರ್ಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರ್ದೊಗಾನ್‌ ಕೂಡಾ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಲೀಗ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

I’ve not yet spoken about this because I just cant quite believe what I’m seeing man.



The club president of Turkish side Ankaragucu storms onto the field and punches the referee after the opponent scored a 97th minute equaliser.

Disgusting.

