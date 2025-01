ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿ, ಯೌವನದ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ, ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ... ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ

ಇಂದು ಎಲ್ಲೆಡೆ, ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ, ನೆನಪಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ.... ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಈ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ದಂಪತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು 2025ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಫ್ಲಾಷ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ದಂಪತಿ 1980ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಫ್ಲಾಷ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಅದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಈ ನವ ಜೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕ್ರಮಣದ ವಿಶೇಷ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸವಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆಗ ಮೆಟ್ರೋ ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಅಗತ್ಯವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತೀರಾ ವಿರಳ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಂಪತಿ ಯಾವುದೇ ಜನ ದಟ್ಟಣಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬದ ಸವಿಯನ್ನು ಸವಿಯುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲವಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುವಕರು ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದು ಯೌವನದ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿಯೇ ನೆನೆಯಿರಿ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಜಂಗುಳಿಯ ನಡುವೆ ಸುಸ್ತಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಯೌವನದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಹತ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವಯಸ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೆಟ್ರೋ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅನನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Take a trip down the memory lane with us.

Experience the festive season like it’s meant to be.

Happy Makara Sankranti



