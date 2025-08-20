ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಅವರ ಹಾರ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಕ್ಯೂಟ್, ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇದೀಗ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡೋ ಕಾರಣ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಊಹಿಸುವ ಕಾರಣವೇ ಬೇರೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆಗ್ತಿರೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದು ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಅಂತೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಅಮೆರಿಕಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 43ನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಡೇ ಪರೇಡ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ಯುಎಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾರನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳತಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ. ಆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ ಕರೆದದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸದ್ಯಕ್ಕೀಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಾರ್ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮಾತು. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕ್ಯೂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದವರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯುಎಸ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೋಗೆ ಫೋಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ 'ರಶ್ಶಿ' ಎಂದು ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಧ್ವನಿ ಬೇರೆ ಯಾರದ್ದೂ ಅಲ್ಲ. ವಿಜಯ್ ದೇವಕೊಂಡ ಅವರದ್ದು. 'ರಶ್ಶಿ' ಎಂದು ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅತ್ತ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಮಧ್ಯದ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಎಮೋಶನ್ ಅನ್ನು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ತನ್ನ ಹೃದಯ ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಈ ಖುಷಿ ಕಾರಣ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಘಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ತನ್ನ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಎ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಥಮಾ ಟೀಸರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ಕೂತು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಸಖತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಸುತ್ತಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.