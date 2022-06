ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೋರ್ಸು? ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ?

ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ 12ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ, ಮುಂದೇನು ಮಾಡುವುದು? ಯಾಕೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕವಲು ದಾರಿಗಳು. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಬೇಡ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫೂಶನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ (Science), ವಾಣಿಜ್ಯ (Commerce), ಕಲೆ (Arts), ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಷಯವಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಗ್ರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್(B. Com), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ (BE), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್(BAF), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ (BBI), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ (BFM), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್(BBA), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ - ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ (BBA-IB), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ - ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (BBA-CA), ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ(Chartered Accountancy), ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ (CS), ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ (Cost and Management Accountant) ಕೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

BBA ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪದವಿ ಆಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಎಚ್‌ಆರ್ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. BBA-IB ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎನ್ನುವುದು ಉದ್ಯಮ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

BBA-IB ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಪರ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. BBA-CA ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್- ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎನ್ನುವುದು IT ವೃತ್ತಿಪರರು ಐಟಿ ಬಳಕೆದಾರ-ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಾದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

CA ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ CAಗೆ ಸಮನಾದದ್ದು CPA ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳು, ತೆರಿಗೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಾನೂನು, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.

CA ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, CS ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೋರ್ಸ್, ದಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ICSI) ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳತ್ತ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೋರ್ಸ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. CA ಕೋರ್ಸ್‌ನಂತೆಯೇ, CS ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಐಸಿಎಐ (ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ನೀಡುವ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು CA ಮತ್ತು CS ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ (ಅಡಿಪಾಯ, ಮಧ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.