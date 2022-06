ನೀವು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ? ಕೋರ್ಸುಗಳು ಹಲವು, ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು!

ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬೇಕು? ಯಾವುದು ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀದ್ದೀರಾ. ಸೈನ್ಸ್ (Science) ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ (Commerce) ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಲಾ (Arts) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೋರ್ಸುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇತಿಹಾಸ (History), ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಭಾಷೆ (Language), ಸಂಗೀತ (Music), ದೃಶ್ಯ ಕಲೆಗಳು, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಇತರ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್/ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ (ಸಿಎ), ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಒ (ಐಬಿಪಿಎಸ್) ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಯಾವಕಾಶ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನೀವು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಮುಖ್ಯ.

ಪಿಯುಸಿ ಬಳಿಕ ಬಿ ಫಾರ್ಮಾ ಕೋರ್ಸ್, ಉದ್ಯೋಗ ವಿಫುಲ

ಹ್ಯುಮಾನಿಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (BA in Humanities & Social Sciences), ಲಲಿತ/ ದೃಶ್ಯ/ ಪ್ರದರ್ಶನ (BA in Arts (Fine/ Visual/ Performing), ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ (Bachelor of Fine Arts (BFA), ಅನಿಮೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಎಸ್(BDes in Animation), ಬಿಎ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ (BA LLB), ಬಿಡೆಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್(BDes in Design), ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ & ಟ್ರಾವೆಲ್ (BSc in Hospitality & Travel), ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇನ್ ಡಿಸೈನ್(BSc in Design), ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್, ಹೋಟೆಲ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ (BJ) ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮೀಡಿಯಾ (BMM)Bachelor of Journalism & Mass Communication (BJMC), ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಎಜ್ಯುಕೇಷನ್ (DEd) ಇತ್ಯಾದಿ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬಹುದು.

ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ (Event Management) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ, ಈವೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯೋಜನೆ, ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಈವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹೋಟೆಲ್‌ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ (Hotel Mangement) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳು, ವಿರಾಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಮ್ಮೇಳನಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ (Fashion Design) ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಡುಪುಗಳು, ಸಾಮಾನುಗಳು, ಆಭರಣ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಕೋರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜವಳಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಡಿಸೈನರ್ ವೇರ್ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಶನ್ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಮರ್ಚಂಡೈಸರ್‌ಗಳು, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಡಿಸೈನರ್‌ಗಳು, ಮಾರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಿ.ಎ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ (BA in English Literature) ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋರ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಬರಹಗಾರರು, ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯ ಬರಹಗಾರರು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸುದ್ದಿ ಓದುಗರಾಗಬಹುದು. ಡಿಗ್ರಿ ಬಳಿಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಬಹುದು. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ BDes ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಲು ಕೈಗೊಂಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ. BDes ಪದವಿಪೂರ್ವ ಪದವಿ, ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಟ್ರೀಮ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು BDes ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಟೀಚರ್‌ಗೆ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೋರ್ಸ್, ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ

BA LLB (ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ + ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಲಾ) ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಮಗ್ರ ಕಾನೂನು ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಮಾಡಿ ಆನಿಮೇಟರ್ ಆಗಬಹುದು. ಪಿಯಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿಎ ಅನಿಮೇಷನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ/ಕಿಂಡರ್‌ಗಾರ್ಡನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು DEd ಅಥವಾ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಬಹುದು.