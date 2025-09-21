ದೆಹಲಿ ಕ್ರೈಂ ಅಲರ್ಟ್: ಆನಂದ್ ಪರ್ವತ್ನಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ? ಸೇಡಿನ ಕಿಚ್ಚು ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕವೇ? ಮಗು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಮಗುವಿನ ಕೊಲೆ: ದೆಹಲಿಯ ಆನಂದ್ ಪರ್ಬತ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ನೆರೆಮನೆಯವರ 4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದೇಕೆ?
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಘಟನೆಯ ದಿನ, ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಹೊಡೆದಾಗ, ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಯಾನಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
4 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 6:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕ ಮಗುವನ್ನು ರಾಮಜಾಸ್ ಪಾರ್ಕ್ನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮಗುವನ್ನು 30 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬಂಡೆಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲೇಡಿ ಹಾರ್ಡಿಂಜ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಕಲಾವತಿ ಸರನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದನು.
ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಪೊಲೀಸರು ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಂದೆಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಗೆ ಓದುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರದೇಶ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ:
ಈ ಕೊಲೆ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆನಂದ ಪರ್ವತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣಾ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.