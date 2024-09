ಕೊಹ್ಲಿ ಆಟ ನೋಡಲು 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ 15 ವರ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿ! ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ರನ್‌ ಮಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೇ ನೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನ ಆಟ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗನೇ ಸಾಕ್ಷಿ!

ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಕ್ರೇಝ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೇನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಗ್ರೆಷನ್ನಿಂದಲೇ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕೇ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಉನಾಓ ನಗರದವನು. 15 ವರ್ಷದ ಈತ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ಉನಾಓದಿಂದ ಕಾನ್ಪುರ ವರೆಗೆ 58 ಕಿಮೀ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

A 15-year-old kid rode 58 kilometers on his bicycle just to watch Virat Kohli bat pic.twitter.com/rigqQBoCHq

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಾಂತ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ಯಾನ್‌ಬೇಸ್ ಇದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲೇಡಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಬಿಗ್ ಫ್ಯಾನ್. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ಗಿಂತ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಂದ್ರೇನೆ ಲವ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೊಹ್ಲಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು.

A Virat Kohli fan come from Pakistan to see Kohli's batting in Sri Lanka in Asia Cup.



King Kohli - The Face of World Cricket, He is everyone's favourite! pic.twitter.com/aUaiTmwSYn