ಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾಳಿ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಗೆದ್ದ ಹರಿಣಗಳ ಪಡೆ: ಭಾರತಕ್ಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲು!

ಗೆಬೆರ್ಹಾ(ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಅಬ್ಬರವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಕರಾರುವಕ್‌ ದಾಳಿ, ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಹೈಲೈಟ್ಸ್‌ ಎಂಬಂತಿದ್ದ ಭಾನುವಾರದ ಲೋ ಸ್ಕೋರ್‌ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ವೀರೋಚಿತ ಸೋಲನುಭವಿಸಿತು.

ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಾರಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರೂ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್‌ ಸ್ಟಬ್ಸ್‌ ಹೋರಾಟ ಆತಿಥೇಯರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಸದ್ಯ 1-1ರಿಂದ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

Tristan Stubbs and Gerald Coetzee hold their nerves as South Africa draw level in the series 🌟#SAvIND: https://t.co/35s21x5Ksa pic.twitter.com/kaVNypTYSA