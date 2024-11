ಐಪಿಎಲ್‌ ಹರಾಜಿಗೆ 1,574 ಆಟಗಾರರ ನೋಂದಣಿ! ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನ ಡೇಟ್ ಫೈನಲ್!

ನವದೆಹಲಿ: 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನ.24 ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೆಡ್ಡಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ1,574 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 400ರಿಂದ 500 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿರುವ 1,574 ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 1,165 ಭಾರತೀಯರು ಹಾಗೂ 409 ವಿದೇಶಿಗರು ಇದ್ದಾರೆ. 320 ಆಟಗಾರರು ಅಂ.ರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದು,1,224 ಮಂದಿ ಅಂ.ರಾ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿಲ್ಲ. 30 ಐಸಿಸಿಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನವೆಂಬರ್‌ 4ರ ವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

