ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ & ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಇರೋ ಸ್ಟಾರ್ಡಂ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೀಗ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಆಟಗಾರ ನಾನೂ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರೇ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಆ ಆಟಗಾರ ಅಂತೀರಾ..? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ಡಂಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಸೆಡ್ಡು..!

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ನಂತರ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಡ್‌ಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್ ಪಡೆಯ ವೇಗಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಪಡೆದು ಮಸ್ತಾಗಿ ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದಲೆಲ್ಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಬುಮ್ರಾಗೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ.

'ನನ್ನಿಂದ ಮಹಾಪರಾಧವಾಯ್ತು..!' ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್‌..!

ಯೆಸ್, ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಬುಮ್ರಾ ಲೆವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಾಲಿಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಸಾಕ್ಷಿ.!

ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಾ! ಬುಮ್ರಾ ಹವಾ ಹೇಗಿದ ಅಂತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬುಮ್ರಾ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜುವೊಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಬುಮ್ರಾಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಈ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬುಮ್ರಾ ರೇಂಜ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.

Look at the craze for @Jaspritbumrah93 in Chennai! 🔥



Looks like CSK calling! 💛😅😉



The scene appears to be from good old movies where Rishi Kapoor would do a stage show and the crowd would go crazy! 😅🙏#JaspritBumrah #Cricket #CricketTwitter #Indiancricket #IPL2025 #AT pic.twitter.com/oTPpKWn87n